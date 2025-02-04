СМИ: Трамп считает, что на восстановление Газы уйдет 10-15 лет

Президент США Дональд Трамп считает, что на восстановление сектора Газа уйдет около 10-15 лет.

Президент США Дональд Трамп считает, что на восстановление сектора Газа уйдет около 10-15 лет.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Соединенных Штатов.

Источник агентства указал, что американский лидер рассматривает Газу как "место сноса" и считает "бесчеловечным заставлять людей жить на непригодной для жизни земле".

Представитель администрации также указал, что в ходе встречи в Вашингтоне Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудят второй этап сделки о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников.

4 февраля Трамп примет в Белом доме Нетаньяху. Перед вылетом в Вашингтон глава израильского правительства заявил, что намерен обсудить с американским лидером победу над радикальным палестинским движением ХАМАС, возвращение удерживаемых в секторе Газа заложников и борьбу с Ираном.