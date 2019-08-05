​СМИ: США и Южная Корея начали совместные военные учения

США и Южная Корея начали серию военных учений, несмотря на требования КНДР об их отмене.

Как передает Report со ссылкой РИА "Новости", об этом пишут южнокорейские и японские СМИ, однако официального подтверждения начала учений пока нет.

В частности, южнокорейское агентство Рёнхап передает, что 5 августа планировалось начало штабных учений с компьютерным моделированием мер реагирования на "чрезвычайную ситуацию" на Корейском полуострове. Никаких маневров войск и вооружений учения не предусматривают.

"Мы готовимся к проведению совместных учений второго полугодия для проверки способности перехода к командованию в условиях войны", - приводит агентство слова представителя министерства обороны Южной Кореи. Отвечая на вопрос о том, как называются эти учения, он ответил, что "сообщит, когда будет возможность".

Как передавалось ранее, КНДР рассматривает учения в Южной Корее как репетицию войны на Корейском полуострове, которая может негативно повлиять на переговоры о денуклеаризации.