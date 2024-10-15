СМИ: США добились от Израиля гарантий не наносить удары по ядерным объектам Ирана

Администрация президента США Джо Байдена получила заверения от Израиля о том, что страна не будет наносить удары по иранским ядерным и нефтяным объектам в ответ на недавние ракетные обстрелы со стороны Ирана.

Администрация президента США Джо Байдена получила заверения от Израиля о том, что страна не будет наносить удары по иранским ядерным и нефтяным объектам в ответ на недавние ракетные обстрелы со стороны Ирана.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

Согласно информации, отправка системы ПРО THAAD в Израиль и около 100 американских военных для ее обслуживания помогла снизить опасения Израиля относительно возможной реакции Ирана и других угроз безопасности. Однако источники предупредили, что данные гарантии не являются абсолютными и ситуация может измениться.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил администрации президента США Джо Байдена о намерении Израиля нанести удары не по ядерным или нефтяным объектам в Иране, а по военным целям.

Напомним, что 1 октября Иран осуществил массированную ракетную атаку на Израиль в ответ на убийства ключевых лиц в руководстве палестинского движения ХАМАС, организации "Хезболлах" и иранского Корпуса стражей исламской революции.