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    СМИ сообщили о неудачном покушении на президента Венесуэлы - ВИДЕО

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ На президента Венесуэлы Николаса Мадуро в субботу, по предварительным данным, было совершено покушение.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел во время парада, приуроченного в очередной дате создания национальной боливарианской гвардии.

    "Да, покушение, предположительно, было, но оно оказалось неудачным", — сказал источник агентства.

    NTN24, ссылаясь на известного венесуэльского журналиста Романа Камачо, передает, что трибуну, с которой выступал президент, мог атаковать дрон со взрывчаткой C4.

    Уточняется, что глава государства не пострадал, но несколько участников парада получили ранения. По данным радио Caracol, Мадуро эвакуирован в безопасное место.

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