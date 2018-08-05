СМИ сообщили о неудачном покушении на президента Венесуэлы - ВИДЕО

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ На президента Венесуэлы Николаса Мадуро в субботу, по предварительным данным, было совершено покушение.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел во время парада, приуроченного в очередной дате создания национальной боливарианской гвардии.

"Да, покушение, предположительно, было, но оно оказалось неудачным", — сказал источник агентства.

NTN24, ссылаясь на известного венесуэльского журналиста Романа Камачо, передает, что трибуну, с которой выступал президент, мог атаковать дрон со взрывчаткой C4.

Уточняется, что глава государства не пострадал, но несколько участников парада получили ранения. По данным радио Caracol, Мадуро эвакуирован в безопасное место.