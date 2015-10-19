​СМИ: Саудовская Аравия накопила рекордное количество нефти

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Коммерческие запасы нефти в Саудовской Аравии достигли рекордного показателя с 2002 года – 326,6 млн. баррелей по состоянию на август 2015 года.

По сообщениям Report, об этом пишет Bloomberg.

В июле запасы коммерческой нефти составляли 320,2 млн. баррелей.

Саудовская Аравия является крупнейшим мировым экспортером нефти. Одна из причин резкого падения цен на нефть в мире – политика Саудовской Аравии, увеличивающей добычу нефти даже при малом спросе.