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    ​СМИ: Саудовская Аравия накопила рекордное количество нефти

    В июле запасы коммерческой нефти составляли 320,2 млн баррелей

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Коммерческие запасы нефти в Саудовской Аравии достигли рекордного показателя с 2002 года – 326,6 млн. баррелей по состоянию на август 2015 года.

    По сообщениям Report, об этом пишет Bloomberg.

    В июле запасы коммерческой нефти составляли 320,2 млн. баррелей.

    Саудовская Аравия является крупнейшим мировым экспортером нефти. Одна из причин резкого падения цен на нефть в мире – политика Саудовской Аравии, увеличивающей добычу нефти даже при малом спросе.

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