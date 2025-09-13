СМИ: Рубио назвал нарушение воздушного пространства Польши опасным инцидентом

Госсекретарь США Марко Рубио назвал вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши неприемлемым, прискорбным и опасным развитием событий.

Как передает Report, об этом сообщило телеканал BBC.

"Дроны были запущены преднамеренно. Нет сомнений в том, что они были запущены преднамеренно. Вопрос в том, были ли дроны нацелены на то, чтобы лететь в Польшу. - продолжил он. - Если у имеющиеся данные приведут нас к такому выводу, то очевидно, что это был крайне эскалационный шаг. Есть и ряд других возможностей, но мы хотим собрать все факты и проконсультироваться с нашими союзниками, прежде чем делать окончательные выводы".

Ранее в похожем духе высказывался президент Дональд Трамп. Правительство в Варшаве утверждает, что дроны были специально направлены в польское воздушное пространство.

В ночь на 10 сентября 2025 года во время масштабной атаки России на западные регионы Украины десятки российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. Польские военные сообщили, что аппараты, представлявшие угрозу, были сбиты, а в приграничных районах обнаружены их обломки, при этом жертв удалось избежать. Премьер-министр Дональд Туск собрал экстренное совещание и проинформировал союзников о случившемся, подчеркнув координацию действий с партнерами по НАТО.

Министерство обороны РФ, в свою очередь, отрицает свою причастность к инциденту.