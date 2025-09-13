Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар

    СМИ: Рубио назвал нарушение воздушного пространства Польши опасным инцидентом

    Другие страны
    • 13 сентября, 2025
    • 21:42
    СМИ: Рубио назвал нарушение воздушного пространства Польши опасным инцидентом

    Госсекретарь США Марко Рубио назвал вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши неприемлемым, прискорбным и опасным развитием событий.

    Как передает Report, об этом сообщило телеканал BBC.

    "Дроны были запущены преднамеренно. Нет сомнений в том, что они были запущены преднамеренно. Вопрос в том, были ли дроны нацелены на то, чтобы лететь в Польшу. - продолжил он. - Если у имеющиеся данные приведут нас к такому выводу, то очевидно, что это был крайне эскалационный шаг. Есть и ряд других возможностей, но мы хотим собрать все факты и проконсультироваться с нашими союзниками, прежде чем делать окончательные выводы".

    Ранее в похожем духе высказывался президент Дональд Трамп. Правительство в Варшаве утверждает, что дроны были специально направлены в польское воздушное пространство.

    В ночь на 10 сентября 2025 года во время масштабной атаки России на западные регионы Украины десятки российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. Польские военные сообщили, что аппараты, представлявшие угрозу, были сбиты, а в приграничных районах обнаружены их обломки, при этом жертв удалось избежать. Премьер-министр Дональд Туск собрал экстренное совещание и проинформировал союзников о случившемся, подчеркнув координацию действий с партнерами по НАТО. 

    Министерство обороны РФ, в свою очередь, отрицает свою причастность к инциденту.

    Госсекретарь США Рубио Польша российские беспилотники российско-украинская война
    KİV: Rubio Polşanın hava məkanının pozulmasını təhlükəli hadisə adlandırıb

    Последние новости

    22:12

    В Болгарии прошли массовые акции за отставку кабмина

    Другие страны
    21:57

    Нетаньяху заявил о решимости уничтожить руководство ХАМАС

    Другие страны
    21:42

    СМИ: Рубио назвал нарушение воздушного пространства Польши опасным инцидентом

    Другие страны
    21:29

    "Туран Товуз" одержал очередную победу в АПЛ

    Футбол
    21:26

    За последние сутки из Газы эвакуированы десятки тысяч палестинцев

    Другие страны
    21:12

    Полиция Лондона задержала девять человек на акции протеста

    Другие страны
    20:57

    В Орловской области РФ при взрыве на ж/д путях погибли два человека

    В регионе
    20:48

    СМИ: ВВС Румынии перехватили беспилотник РФ над воздушным пространством страны

    Другие страны
    20:45

    В Тбилиси проходит акция под названием "Сохраним безвизовый режим"

    В регионе
    Лента новостей