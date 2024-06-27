СМИ: Олланд может принять участие в выборах во Франции из-за Ле Пен

Бывший президент Франции Франсуа Олланд будет баллотироваться в Национальное собрание, нижнюю палату парламента Франции, с целью помешать правой партии "Национально объединение" Марин Ле Пен получить большинство голосов.

Бывший президент Франции Франсуа Олланд будет баллотироваться в Национальное собрание, нижнюю палату парламента Франции, с целью помешать правой партии "Национально объединение" Марин Ле Пен получить большинство голосов.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Олланд заявил, что вновь вступил в политическую борьбу во Франции, чтобы баллотироваться в Национальное собрание с главной целью помешать "Национальному объединению" Марин Ле Пен прийти к власти", - говорится в сообщении издания.

Кроме того, бывший президент Франции также выразил готовность создать коалицию, которая "могла бы управлять страной".

Согласно последним опросам во Франции, правая партия "Национальное объединение" получит наибольшее количество мест на выборах в парламент, второе место прогнозируется левому блоку "Новый народный фронт". При этом блок президента Франции Эмманюэля Макрона (партия "Возрождение") может занять только третью строчку.