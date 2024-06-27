О нас

СМИ: Олланд может принять участие в выборах во Франции из-за Ле Пен

СМИ: Олланд может принять участие в выборах во Франции из-за Ле Пен Бывший президент Франции Франсуа Олланд будет баллотироваться в Национальное собрание, нижнюю палату парламента Франции, с целью помешать правой партии "Национально объединение" Марин Ле Пен получить большинство голосов.
Другие страны
27 июня 2024 г. 11:32
СМИ: Олланд может принять участие в выборах во Франции из-за Ле Пен

Бывший президент Франции Франсуа Олланд будет баллотироваться в Национальное собрание, нижнюю палату парламента Франции, с целью помешать правой партии "Национально объединение" Марин Ле Пен получить большинство голосов.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Олланд заявил, что вновь вступил в политическую борьбу во Франции, чтобы баллотироваться в Национальное собрание с главной целью помешать "Национальному объединению" Марин Ле Пен прийти к власти", - говорится в сообщении издания.

Кроме того, бывший президент Франции также выразил готовность создать коалицию, которая "могла бы управлять страной".

Согласно последним опросам во Франции, правая партия "Национальное объединение" получит наибольшее количество мест на выборах в парламент, второе место прогнозируется левому блоку "Новый народный фронт". При этом блок президента Франции Эмманюэля Макрона (партия "Возрождение") может занять только третью строчку.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Конституционный суд рассматривает запрос президента о роспуске Милли Меджлиса
Конституционный суд рассматривает запрос президента о роспуске Милли Меджлиса
27 июня 2024 г. 11:00
Натигу Гасымову посмертно присвоено звание Национальный герой Азербайджана
Натигу Гасымову посмертно присвоено звание "Национальный герой Азербайджана"
25 июня 2024 г. 21:25
Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Минобороны
Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Минобороны
25 июня 2024 г. 21:13
Президент Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня Вооруженных Сил
Президент Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня Вооруженных Сил
25 июня 2024 г. 21:06
Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих Министерства обороны
Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих Министерства обороны
25 июня 2024 г. 21:01
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
22 июня 2024 г. 12:04
Телеканал Euronews представил интервью с президентом Ильхамом Алиевым
Телеканал Euronews представил интервью с президентом Ильхамом Алиевым
22 июня 2024 г. 11:04
При взрыве боеприпаса в Джебраиле погиб сотрудник ANAMA, есть раненые
При взрыве боеприпаса в Джебраиле погиб сотрудник ANAMA, есть раненые
21 июня 2024 г. 11:42
Депутаты ПЕА обратятся к президенту по поводу внеочередных парламентских выборов
Депутаты ПЕА обратятся к президенту по поводу внеочередных парламентских выборов
20 июня 2024 г. 17:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi