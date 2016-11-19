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    СМИ: Около полумиллиона человек вышли на улицы Сеула, требуя отставки властей

    Акция протеста объединила представителей оппозиционных партий Южной Кореи, а также участников многочисленных общественных организаций

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Десятки тысяч человек вышли на центральную площадь Сеула для участия в масштабной акции протеста против действующего президента Южной Кореи, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    По данным агентства Ренхап со ссылкой на организаторов марша протеста, в акции принимают участие до полумиллиона человек. Это вдвое меньше, чем количество участников антиправительственного марша, прошедшего на прошлой неделе.

    Акция протеста объединила представителей оппозиционных партий Южной Кореи, а также участников многочисленных общественных организаций. Собравшиеся в центре южнокорейской столицы демонстранты выступают за отставку президента страны Пак Кын Хе на фоне разразившегося скандала с участием ее близкой подруги Цой Сун Силь.

    Рейтинг популярности Пак Кын Хе упал до 5%, а ее политику не одобряют 90% населения. Звучат требования о ее отставке, однако власти настаивают на том, что для этого сейчас не время с учетом военной и политической напряженности в отношениях с КНДР.

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