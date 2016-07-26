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    СМИ: Один человек пострадал при стрельбе в торговом центре в Швеции

    Полиция перекрыла все выходы из здания

    Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Один человек пострадал в результате стрельбы в торговом центре в городе Мальмё.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в своей электронной версии газета "Локал".

    Пострадавший доставлен в больницу. О его состоянии не сообщается. Как отмечает издание со ссылкой на полицию, вероятно, он был ранен в ногу.

    В настоящий момент никому не разрешено покидать здание торгового центра.

    Пока неизвестно, были ли произведены задержания в связи с инцидентом.

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