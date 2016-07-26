СМИ: Один человек пострадал при стрельбе в торговом центре в Швеции

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Один человек пострадал в результате стрельбы в торговом центре в городе Мальмё.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в своей электронной версии газета "Локал".

Пострадавший доставлен в больницу. О его состоянии не сообщается. Как отмечает издание со ссылкой на полицию, вероятно, он был ранен в ногу.

В настоящий момент никому не разрешено покидать здание торгового центра.

Пока неизвестно, были ли произведены задержания в связи с инцидентом.