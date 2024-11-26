СМИ: Новые санкции ЕС против РФ могут коснуться 80 лиц

Евросоюз (ЕС) предложит внести порядка 50 физических и 30 юридических лиц в новый, 15-й пакет санкций против России.

Евросоюз (ЕС) предложит внести порядка 50 физических и 30 юридических лиц в новый, 15-й пакет санкций против России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

В основном новые рестрикции планируется ввести против российских военных производителей, а также некоторых китайских фирм, которые якобы поставляют им детали для производства беспилотников. Предполагается, что под новые санкции могут подпасть российские компании, занимающиеся транспортировкой нефти, а также военные и руководители компаний.

Кроме того, Евросоюз предлагает ввести ограничения в отношении примерно 30 организаций, которые по его мнению, помогают Москве получать военные технологии. Согласно документам в распоряжении Bloomberg, в этот список входят фирмы из России, Сербии, Ирана, Индии, Таиланда и ОАЭ. В ЕС также предлагают ввести санкции против военных чиновников из КНДР, которые якобы причастны к отправке военных на территорию РФ.

Также новый пакет мер включает в себя запрет на доступ более чем 45 нефтяным танкерам из РФ к европейским портам и сервисам, пишет Bloomberg.