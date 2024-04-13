Иран подтвердил захват контейнеровоза в Ормузском проливе силами КСИР

Иран обвиняют в захвате судна под флагом Португалии в Ормузском проливе.

Иран подтвердил захват контейнеровоза в Ормузском проливе силами Корпуса стражи исламской революции (КСИР).

Как передает Report, об этом сообщает иранское информационное агентство Tasnim.

Агентство подтвердило, захваченное судно MSC Aries под португальским флагом аффилировано с израильским миллиардером Эялем Офером.

По сообщению Tasnim, более подробная информация будет обнародована позже.

14:24

Иран обвиняют в захвате судна под флагом Португалии в Ормузском проливе.

Как передает Report, об этом сообщает британская газета The Argus.

По информации издания, вертолет, который предполагаемо принадлежит Корпусу стражи исламской революции (КСИР), был использован для высадки группы захвата на борт судна.

The Argus утверждает, что захваченно судно - контейнеровоз MCS Aries под флагом Португалии, принадлежащий международной компании по управлению судами Zodiac Maritime, являющаяся частью Zodiac Group, принадлежащей израильскому миллиардеру Эялю Оферу.

Газета пишет, что инцидент, по всей вероятности произошел в результате эскалации напряженности в отношениях между Израилем и Ираном.