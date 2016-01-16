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    ​СМИ: ИГ за год завербовал около 1,8 тысяч сирийских детей

    350 из этих детей уже погибли, при этом около 50 стали террористами-смертниками

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Боевики из группировки "Исламское государство" в 2015 году завербовали около 1,8 тыс. сирийских детей, сообщает Report со ссылкой на Росбалт.

    Как передает Наблюдательный совет по правам человека в Сирии, 350 из этих детей уже погибли. При этом около 50 из них стали террористами-смертниками.

    По данным правозащитников, на подконтрольных ИГ сирийских территориях действуют специальные пункты по набору несовершеннолетних добровольцев.

    Дети проходят подготовку в тренировочных лагерях террористов, после чего их начинают использовать как для совершения терактов, так и для участия в боевых действиях.

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