​СМИ: ИГ за год завербовал около 1,8 тысяч сирийских детей

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Боевики из группировки "Исламское государство" в 2015 году завербовали около 1,8 тыс. сирийских детей, сообщает Report со ссылкой на Росбалт.

Как передает Наблюдательный совет по правам человека в Сирии, 350 из этих детей уже погибли. При этом около 50 из них стали террористами-смертниками.

По данным правозащитников, на подконтрольных ИГ сирийских территориях действуют специальные пункты по набору несовершеннолетних добровольцев.

Дети проходят подготовку в тренировочных лагерях террористов, после чего их начинают использовать как для совершения терактов, так и для участия в боевых действиях.