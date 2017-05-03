СМИ: Германия и ЕС вмешиваются в предвыборную кампанию Великобритании

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Германия и Европейский союз вмешиваются в предвыборную кампанию в Великобритании, чтобы подорвать репутацию премьер-министра Терезы Мэй.

Как передает Report, об этом сообщает The Daily Thelegraph со ссылкой на близкие к Мэй источники.

По их сведениям, высокопоставленные чиновники в правительстве Германии и органах ЕС организовали утечки конфиденциальной информации о частных встречах Мэй, чтобы ослабить позиции премьер-министра в глазах избирателей.

Собеседники издания сообщили, Тереза Мэй стала "жертвой скоординированного заговора" в преддверии парламентских выборов. "Кажется, что Германия и ЕС нарушают "давнюю традицию, согласно которой страны не вмешиваются в выборы в других странах", - отмечает один из них.