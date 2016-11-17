СМИ: Еврокомиссия оценила ущерб Великобритании от Brexit в 65 млрд евро

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Еврокомиссия оценивает в 55-65 млрд евро расходы Великобритании, сопряженные с предстоящим выходом страны из состава Евросоюза, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"По оценкам Еврокомиссии, британскому правительству, возможно, придется заплатить от 55 до 65 млрд евро, чтобы покрыть настоящие бюджетные обязательства, прежде чем (Великобритания – ред.) покинет блок", - пишет электронная версия европейского издания Politico.

Оно отмечает, что большая часть британского "счета" пойдет на выплаты пенсий экс-служащим институтов ЕС, финансирование поддержанных Великобританией инфраструктурных проектов в странах-членах ЕС и субсидии для европейских фермеров.

Напомним, что Лондон согласился с тем, что 15% средств бюджета ЕС идут на выплату пенсионных пособий так называемым "еврократам".

Если Лондон откажется выполнять свои финансовые обязательства перед ЕС, Брюссель может подать на британское правительство в международный суд, пишет газета.