СМИ: Эстония попросила США разрешить ей закупить больше ракет ATACMS

Эстония попросила США разрешить ей закупить в три раза больше ракет ATACMS, чем в ранее заключенных соглашениях,

Эстония попросила США разрешить ей закупить в три раза больше ракет ATACMS, чем в ранее заключенных соглашениях,

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на главу эстонского Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) Магнуса-Вальдемара Саара.

"Эстония попросила у США разрешения закупить в разы больше дальнобойных ракет ATACMS, чем раньше, а большая часть дополнительных боеприпасов, которые Эстония планирует закупить, может быть доставлена до 2031 года", - говорится в сообщении.

По словам Саара, Эстония планирует закупить втрое больше ракет ATACMS, чем было заказано ранее. Кроме этого, страна хочет приобрести в три-четыре раза больше ракет HIMARS, чем ранее одобрил американский конгресс.

СМИ также отмечают, что ранее США разрешили продажу Эстонии около 100 ракет, 18 из них - ракеты ATACMS.