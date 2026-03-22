СМИ: Экс-игрока "Челси" задержали по делу о незаконном обороте наркотиков

Бывший защитник "Вест Бромвич Альбион" и "Челси" Нил Клемент был задержан в Испании по подозрению в приобретении наркотиков.

Согласно информации, 47-летний экс-игрок АПЛ был задержан в торговом центре Riviera del Sol между Марбельей и Фуэнхиролой. При нем и в его жилище нашли различные наркотические вещества и наличные.

Клемент выступал за "Вест Бромвич" с 2000 по 2010 год, проведя 295 матчей и забив 24 гола. Ранее он также играл за "Челси".

После задержания он предстал перед судом и был освобождён под залог на время расследования. Полиция изъяла более килограмма запрещённых веществ. Операция стала частью проверки после жалоб жителей на подозрительную активность.