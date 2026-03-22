СМИ: Экс-игрока "Челси" задержали по делу о незаконном обороте наркотиков
- 22 марта, 2026
- 08:08
Бывший защитник "Вест Бромвич Альбион" и "Челси" Нил Клемент был задержан в Испании по подозрению в приобретении наркотиков.
Как передает Report, об этом сообщает британское издание Daily Mail.
Согласно информации, 47-летний экс-игрок АПЛ был задержан в торговом центре Riviera del Sol между Марбельей и Фуэнхиролой. При нем и в его жилище нашли различные наркотические вещества и наличные.
Клемент выступал за "Вест Бромвич" с 2000 по 2010 год, проведя 295 матчей и забив 24 гола. Ранее он также играл за "Челси".
После задержания он предстал перед судом и был освобождён под залог на время расследования. Полиция изъяла более килограмма запрещённых веществ. Операция стала частью проверки после жалоб жителей на подозрительную активность.
08:08
СМИ: Экс-игрока "Челси" задержали по делу о незаконном обороте наркотиковДругие страны
07:47
WSJ: Эр-Рияд хочет сдержать хуситов от участия в конфликте на Ближнем ВостокеДругие страны
07:16
В Германии по всей стране закроются аптекиДругие страны
06:51
Глава МИД: Освобожденный Ираном гражданин Японии находится в АзербайджанеДругие страны
06:38
В Китае раскрыли прогноз роста ВВП к 2030 годуДругие страны
06:09
Япония может направить ВМС в Ормузский пролив для разминированияДругие страны
05:47
В Иране ответили на ультиматум Трампа по открытию Ормузского проливаВ регионе
05:14
Военный вертолет Катара упал в море из-за технической неисправностиДругие страны
04:56