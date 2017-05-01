Директор ЦРУ прибыл в Южную Корею с необъявленным визитом

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Директор ЦРУ Майк Помпео прибыл в Южную Корею с необъявленным визитом для обсуждения ситуации с КНДР. Как передает Report, об этом сообщает "Ренхап" со ссылкой на правительственные источники.

Помпео прибыл в Сеул 29 апреля и встретился с главой Национальной разведывательной службы страны Ли Бён Хо, а также с представителями администрации президента и послом США в Южной Корее Марком Кнеппером.

Как отмечается, директор ЦРУ прибыл в страну для обсуждения вопросов, связанных с ситуации вокруг КНДР.

Ранее президент США Дональд Трамп обсудил с премьерами Таиланда и Сингапура давление на КНДР.