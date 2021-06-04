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СМИ: чешский парламент не вынес вотум недоверия правительству Бабиша

СМИ: чешский парламент не вынес вотум недоверия правительству Бабиша Попытка правой оппозиции вынести в нижней палате чешского парламента вотум недоверия действующему правительству Андрея Бабиша, лидера политического движения АНО ("Акция недовольных граждан"), долларового миллиардера, провалилась. Об этом сообщило в четвер
Другие страны
4 июня 2021 г. 01:58
СМИ: чешский парламент не вынес вотум недоверия правительству Бабиша

Попытка правой оппозиции вынести в нижней палате чешского парламента вотум недоверия действующему правительству Андрея Бабиша, лидера политического движения АНО ("Акция недовольных граждан"), долларового миллиардера, провалилась. Об этом сообщило в четверг вечером информационное агентство CTK.

Оппозиция не смогла получить необходимую для вынесения вотума недоверия поддержку 101 депутата из 200. Внеочередное заседание нижней палаты, инициированное пятью оппозиционными политическими партиями, продолжалось более 14 часов.

Входящие в оппозицию Гражданская демократическая партия, христианские демократы, Пиратская партия Чехии, либерально-консервативная партия "Традиция, ответственность, процветание - 09" и либеральное политическое движение "Старосты и независимые" вынесли вопрос о вотуме недоверия кабинету министров в связи с тем, что ему отказали в поддержке депутаты-коммунисты. Без их голосов правительство утратило большинство в нижней палате. Кроме того, инициаторы голосования обвиняли власти в неспособности противодействовать распространению коронавируса, а Бабиша в конфликте интересов, что, как они утверждали, выражается, в частности, в преимущественном распределении дотаций связанным с премьером компаниям.

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Версия на азербайджанском языке Çex parlamenti Babiş hökumətinə etimadsızlıq göstərmədi

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