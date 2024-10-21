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СМИ: Британия не сможет защитить свое небо в случае конфликта

СМИ: Британия не сможет защитить свое небо в случае конфликта Нехватка средств ПВО делает Великобританию уязвимой перед ракетной атакой со стороны потенциального противника.
Другие страны
21 октября 2024 г. 03:36
СМИ: Британия не сможет защитить свое небо в случае конфликта

Нехватка средств ПВО делает Великобританию уязвимой перед ракетной атакой со стороны потенциального противника.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил бывший председатель комитета по обороне Палаты общин британского парламента Тобиас Эллвуд.

Британские средства ПВО "будут перегружены" в случае атаки с применением гиперзвуковых ракет, считает он.

"В результате этого Лондон будет находиться под угрозой массированных бомбардировок. Великобритании следует инвестировать в создание собственной системы противовоздушной обороны, аналогичной израильскому "Железному куполу", для защиты критической инфраструктуры", - приводит слова Эллвуда газета i.

Его поддержал теневой министр обороны от оппозиционной Консервативной партии Джеймс Картлидж, который призвал лейбористское правительство ускорить производство средств ПВО и боеприпасов.

Он указал, что разработка гиперзвуковых ракет и широкое применение беспилотных летательных аппаратов требуют дополнительных инвестиций в укрепление британской системы ПВО. Издание напомнило, что 1 октября королевские ВВС не смогли сбить запущенные из Ирана крылатые ракеты в сторону Израиля.

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