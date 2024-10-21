СМИ: Британия не сможет защитить свое небо в случае конфликта

Нехватка средств ПВО делает Великобританию уязвимой перед ракетной атакой со стороны потенциального противника.
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Британские средства ПВО "будут перегружены" в случае атаки с применением гиперзвуковых ракет, считает он.
"В результате этого Лондон будет находиться под угрозой массированных бомбардировок. Великобритании следует инвестировать в создание собственной системы противовоздушной обороны, аналогичной израильскому "Железному куполу", для защиты критической инфраструктуры", - приводит слова Эллвуда газета i.
Его поддержал теневой министр обороны от оппозиционной Консервативной партии Джеймс Картлидж, который призвал лейбористское правительство ускорить производство средств ПВО и боеприпасов.
Он указал, что разработка гиперзвуковых ракет и широкое применение беспилотных летательных аппаратов требуют дополнительных инвестиций в укрепление британской системы ПВО. Издание напомнило, что 1 октября королевские ВВС не смогли сбить запущенные из Ирана крылатые ракеты в сторону Израиля.