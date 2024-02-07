СМИ: Британия и США нанесли новые удары по объектам хуситов в Йемене

Вооруженные силы Великобритании и США нанесли очередные удары по объектам мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах".

Вооруженные силы Великобритании и США нанесли очередные удары по объектам мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах".

Как передает Report , об этом сообщил подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah.

По его сведениям, двум ударам подвергся район порта Рас-Иса в йеменской провинции Ходейда.

Напомним, что после обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе. 11 января аль-Хуси объявил о проведении мобилизации в большинстве контролируемых его сторонниками провинций Йемена.

12 января вооруженные силы Великобритании и США, используя самолеты, корабли и подводные лодки, впервые нанесли удары по объектам "Ансар Аллах" в ряде городов Йемена, включая Сану и Ходейду. Мишенями стали места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции мятежников.