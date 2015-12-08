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    Боевики движения "Талибан" атаковали аэропорт в Кандагаре

    Все рейсы отменены

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере трое боевиков движения "Талибан" атаковали аэропорт на юге Афганистана.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Tolo News.

    По его данным, экстремисты проникли в комплекс аэропорта в Кандагаре и открыли огонь по домам, в которых проживают семьи военнослужащих. В настоящий момент там завязалась перестрелка между талибами и службами безопасности. Все рейсы уже отменены.

    Как сообщает агентство Pajhwok, террорист-смертник подорвал себя возле отеля, который расположен вблизи аэропорта.

    Информация о погибших и раненых пока не поступала.

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