Боевики движения "Талибан" атаковали аэропорт в Кандагаре

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере трое боевиков движения "Талибан" атаковали аэропорт на юге Афганистана.
Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Tolo News.
По его данным, экстремисты проникли в комплекс аэропорта в Кандагаре и открыли огонь по домам, в которых проживают семьи военнослужащих. В настоящий момент там завязалась перестрелка между талибами и службами безопасности. Все рейсы уже отменены.
Как сообщает агентство Pajhwok, террорист-смертник подорвал себя возле отеля, который расположен вблизи аэропорта.
Информация о погибших и раненых пока не поступала.
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