СМИ: Без энергоснабжения в Британии остались 8,5 тыс. человек

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Более 8,5 тыс. домов остались без энергоснабжения из-за шторма в Великобритании, частично нарушено железнодорожное движение, сообщает Report со ссылкой на телеканал Sky News.

"Шторм "Барни" обрушился на Британию, оставив тысячи домов без электроэнергии и приведя к задержкам в движении поездов. Около шести тысяч домов остаются без света на севере Уэльса и в центральной части региона, еще около 2,5 тыс. - в центре страны. Скорость ветра на побережье Уэльса достигала 36 метров в секунду", - отмечает телеканал.

В настоящее время спасательные службы страны и энергетики работают над восстановлением энергоснабжения.

Падавшие на железнодорожные пути и линии электропередачи деревья стали причиной задержек в отправке поездов в Бирмингеме, Стаффордшире, Бедфорде и Лондоне.

Данных о пострадавших не поступало.