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СМИ: Беспилотники со взрывчаткой атаковали посольство США в Ираке

СМИ: Беспилотники со взрывчаткой атаковали посольство США в Ираке Несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с бомбами совершили минувшей ночью рейд над посольством США в Ираке
Другие страны
6 июля 2021 г. 11:50
СМИ: Беспилотники со взрывчаткой атаковали посольство США в Ираке

Несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с бомбами совершили минувшей ночью рейд над посольством США в Ираке. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Shafaq News.

Cистемы ПВО, призванные обеспечивать безопасность диппредставительства, открыли огонь по дронам.

По данным одних источников, сбить БПЛА не удалось. Другие источники информировали об уничтожении дронов.

Новостной портал Sabirin News утверждает, что один из беспилотников нанес удар по военному объекту на территории американского посольства. Сведений о нанесенном ущербе пока не поступало. Телеканал Al Hadath со ссылкой на источники ранее информировал о попытке ракетного обстрела особо охраняемой в центре Багдада "зеленой зоны", где расположен ряд правительственных зданий и иностранных дипмиссий, включая американское посольство.

В понедельник ракетному обстрелу подверглась военная база Айн-аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака, которую используют силы международной антитеррористической коалиции во главе с США. "Ракеты упали по периметру базы. Не выявлено пострадавших или ущерба", - сообщил в Twitter представитель коалиции полковник Уэйн Маротто.

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Версия на азербайджанском языке KİV: ABŞ-ın İraqdakı səfirliyi PUA hücumuna məruz qalıb

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