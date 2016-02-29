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    СМИ: Автобус с туристами из Бахрейна подвергся нападению в Иране

    МИД Бахрейна подтвердило факт нападения на транспортное средство

    Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ Автобус с туристами с Бахрейна был атакован в Иране.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в своей электронной версии газета "Аш-Шарк аль-Аусат".

    По ее сведениям, "автобус с путешественниками с Бахрейна подвергся нападению на территории Ирана". 

    Отмечается, что бахрейнское министерство иностранных дел подтвердило факт нападения на транспортное средство.

    Об обстоятельствах инцидента и его последствиях информации пока не поступало.

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