СМИ: Автобус с туристами из Бахрейна подвергся нападению в Иране

Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ Автобус с туристами с Бахрейна был атакован в Иране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в своей электронной версии газета "Аш-Шарк аль-Аусат".

По ее сведениям, "автобус с путешественниками с Бахрейна подвергся нападению на территории Ирана".

Отмечается, что бахрейнское министерство иностранных дел подтвердило факт нападения на транспортное средство.

Об обстоятельствах инцидента и его последствиях информации пока не поступало.