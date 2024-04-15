О нас

СМИ: Атака Ирана привела к крупнейшему сбою в полетах с теракта 11 сентября

СМИ: Атака Ирана привела к крупнейшему сбою в полетах с теракта 11 сентября За два дня после атаки Ирана на Израиль как минимум 12 крупным авиакомпаниям пришлось отменить рейсы или изменить их маршрут. Среди них были германская Lufthansa, австралийская Qantas, а также United Airlines и Air India.
Другие страны
15 апреля 2024 г. 13:00
СМИ: Атака Ирана привела к крупнейшему сбою в полетах с теракта 11 сентября

За два дня после атаки Ирана на Израиль как минимум 12 крупным авиакомпаниям пришлось отменить рейсы или изменить их маршрут. Среди них были германская Lufthansa, австралийская Qantas, а также United Airlines и Air India.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Основатель консалтинговой компании OPSFROUP Марк Зи, которая работает с авиаперевозками и аэропортами, сравнил масштаб нарушений с последствиями теракта 11 сентября 2001 года.

"С тех пор у нас не было ситуации, когда бы так быстро закрывалось такое количество различных воздушных пространств. Это создает хаос", - сказал он.

Воздушное пространство над Ираном используют самолеты, которые курсируют между Европой и Азией. Марк Зи предположил, что перебои продлятся еще несколько дней.

В ночь на 14 апреля из-за эскалации на Ближнем Востоке воздушное пространство закрывали Израиль, Иран, Иордания, Ирак и Ливан.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке KİV: İranın hücumu 11 sentyabr terrorundan sonra uçuşlarla bağlı ən böyük fasilələrə səbəb olub

Экслюзивные новости

Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
10 апреля 2024 г. 12:48
Британский эксперт: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема
Британский эксперт: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема
9 апреля 2024 г. 14:32
Азеркосмос: Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
"Азеркосмос": Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
8 апреля 2024 г. 15:56
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
6 апреля 2024 г. 17:29
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
6 апреля 2024 г. 12:59
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
5 апреля 2024 г. 13:36
Министр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
ФотоМинистр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
4 апреля 2024 г. 10:15
Новая Каледония: Конституционная реформа усиливает напряженность между Нумеей и Парижем
Новая Каледония: Конституционная реформа усиливает напряженность между Нумеей и Парижем
3 апреля 2024 г. 11:52
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
29 марта 2024 г. 17:22
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
29 марта 2024 г. 14:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi