СМИ: Атака Ирана привела к крупнейшему сбою в полетах с теракта 11 сентября

За два дня после атаки Ирана на Израиль как минимум 12 крупным авиакомпаниям пришлось отменить рейсы или изменить их маршрут. Среди них были германская Lufthansa, австралийская Qantas, а также United Airlines и Air India.

За два дня после атаки Ирана на Израиль как минимум 12 крупным авиакомпаниям пришлось отменить рейсы или изменить их маршрут. Среди них были германская Lufthansa, австралийская Qantas, а также United Airlines и Air India.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Основатель консалтинговой компании OPSFROUP Марк Зи, которая работает с авиаперевозками и аэропортами, сравнил масштаб нарушений с последствиями теракта 11 сентября 2001 года.

"С тех пор у нас не было ситуации, когда бы так быстро закрывалось такое количество различных воздушных пространств. Это создает хаос", - сказал он.

Воздушное пространство над Ираном используют самолеты, которые курсируют между Европой и Азией. Марк Зи предположил, что перебои продлятся еще несколько дней.

В ночь на 14 апреля из-за эскалации на Ближнем Востоке воздушное пространство закрывали Израиль, Иран, Иордания, Ирак и Ливан.