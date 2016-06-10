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    СМИ: Армия Сирии отбила у ИГ нефтяную и электростанцию в провинции Ракка

    Несколько боевиков были ликвидированы

    Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Сирийская армия установила контроль над нефтяной насосной станцией и электростанцией Ат-Табка в районе города Ар-Расафа в провинции Ракка, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Источник отметил, что произошли столкновения между сирийскими военными и боевиками террористической группировки "Исламское государство", в результате чего несколько боевиков были ликвидированы и получили ранения. 

    По данным источника, столкновения сопровождались авиаударами сирийских и российских военных самолетов.

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