Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана пресек деятельность экстремистской ячейки

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана пресек деятельность руководящей ячейки религиозно-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир", передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Десятого ноября ГКНБ КР (Кыргызской Республики - ред.) совместно с МВД КР в городе Бишкек и Чуйской области пресечена противоправная деятельность руководящей ячейки религиозно-экстремистской организации (РЭО) "Хизбут-Тахрир", а также деятельность медиа-платформы Hizb-turkiston.net, через которую осуществлялся прием программных установок и запрещенной литературы, направляемой зарубежными центрами "Хизбут-Тахрир" для последующего распространения по каналам подпольной экстремистской сети среди населения КР, призывающей к свержению конституционного строя и построению теократического государства "Халифат"", - говорится в сообщении комитета.

В ходе следственно-оперативных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела по местам проживания задержанных изъято значительное количество экстремистской литературы, электронные носители информации, оргтехника (компьютеры, ноутбуки, планшеты) и другие вещественные доказательства преступной деятельности 12 граждан Кыргызстана.