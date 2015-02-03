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    ​Следующий номер Charlie Hebdo выйдет 25 февраля

    Об этом сообщил журналист издания Лоран Леже

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Новый номер французского сатирического еженедельника "Charlie Hebdo" поступит в продажу 25 февраля.

    Как передает Report, об этом сообщил своем Твиттере журналист издания Лоран Леже, который пережил нападение экстремистов на редакцию 14 января, в результате которого погибли 12 сотрудников Charlie Hebdo.

    "Наконец! Еще немного терпения, и Charlie Hebdo поступит 25 февраля во все хорошие киоски", - написал Леже.

    Так называемый "номер выживших" был опубликован 14 января тиражом 7 млн. экземпляров.

    До нападения на редакцию еженедельник расходился тиражом не более 60 тыс. экземпляров.

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