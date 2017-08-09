Скончался отец королевы Нидерландов

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Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Отец королевы Нидерландов Максимы, бывший министр сельского хозяйства Аргентины Хорхе Соррегьета скончался в Буэнос-Айресе в возрасте 89 лет от болезни Ходжкина, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Отец королевы скончался во вторник в одной из больниц Буэнос-Айреса. Его дочь Максима находилась рядом с ним в последние дни. Согласно данным медицинского отчета, попавшего в распоряжение СМИ, отец королевы скончался в результате лимфомы, осложненной респираторной инфекцией.

Хорхе Соррегьета был министром сельского хозяйства Аргентины в период с 1979 по 1981 год - в период военной диктатуры генерала Хорхе Виделы.

Помимо Максимы у него еще трое детей.