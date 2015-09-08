​Синдзо Абэ переизбран лидером правящей партии Японии еще на три года

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Японии Синдзо Абэ переизбран на посту председателя правящей Либерально-демократической партии.

Как передает Report со ссылкой на ББС, он был утвержден автоматически, так как заявок от других кандидатов на выборы, которые были назначены на 20 сентября, не поступило.

Претенденты должны были заручиться поддержкой 20 других парламентариев от партии, отмечает Ассошиэйтед пресс.

Таким образом, Синдзо Абэ останется на посту лидера партии и премьер-министра Японии еще на ближайшие три года.