Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в миланскую больницу San Raffaele с диагнозом "увеит" (воспаление сосудистой оболочки глаза).

Как передает Report, по словам лечащего врача Берлускони, 77-летний экс-премьер давно страдает от этого заболевания, а сейчас у него началось очередное обострение.

Сам бывший премьер считает, что всему виной инцидент, произошедший с ним в 2009 году, когда на митинге в Милане находившийся в толпе мужчина, страдающий психическим расстройством, швырнул в него статуэткой — сувенирным изображением Домского собора. В результате нападения Берлускони лишился нескольких зубов, получил перелом носовой кости и травму глаза.

По словам врачей, Берлускони проведет в больнице около недели.