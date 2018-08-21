Сильные паводки на юге Италии унесли уже жизни 10 туристов

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ На юге Италии число жертв сильного паводка в области Калабрия увеличилось до десяти человек. Такие данные сообщил руководитель региональной службы Гражданской обороны Калабрии Карло Танси, передает Report.

По данным префектуры провинции Козенца, в понедельник, 20 августа, две экскурсионные группы численностью 18 человек каждая находились в национальном парке Поллино. После ливней уровень горной речки Раганелло внезапно резко поднялся, и многие туристы были смыты бурным водным потоком.

Ранее СМИ сообщали о восьми погибших, но спасатели, которые прибыли на место ЧП, поздно вечером обнаружили еще два тела. Семь человек получили травмы и были срочно доставлены в больницы. Среди пострадавших – маленькая девочка, которую госпитализировали с симптомами переохлаждения.