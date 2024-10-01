Сигэру Исибу избрали премьером Японии

Сигэру Исиба избран премьер-министром Японии.

Председатель правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Сигэру Исиба избран в парламенте 102-м премьер-министром страны. Голоса за него отдало большинство депутатов.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

По итогам голосования в ключевой нижней палате Исиба получил 291 голос из 465. Лидер Конституционно-демократической партии Ёсихико Нода набрал 100 голосов.

В эти минуты голосование за кандидатуру Исибы проходит и в верхней палате парламента, где правящая коалиция ЛДП и партии "Комэйто" располагает большинством, однако решение нижней палаты имеет приоритет.

Ранее сообщалось, что Исиба решил в октябре распустить ключевую нижнюю палату парламента и провести досрочные выборы.