О нас

Сигэру Исибу избрали премьером Японии

Сигэру Исибу избрали премьером Японии Сигэру Исиба избран премьер-министром Японии.
Другие страны
1 октября 2024 г. 09:21
Сигэру Исибу избрали премьером Японии

Председатель правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Сигэру Исиба избран в парламенте 102-м премьер-министром страны. Голоса за него отдало большинство депутатов.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

По итогам голосования в ключевой нижней палате Исиба получил 291 голос из 465. Лидер Конституционно-демократической партии Ёсихико Нода набрал 100 голосов.

В эти минуты голосование за кандидатуру Исибы проходит и в верхней палате парламента, где правящая коалиция ЛДП и партии "Комэйто" располагает большинством, однако решение нижней палаты имеет приоритет.

Ранее сообщалось, что Исиба решил в октябре распустить ключевую нижнюю палату парламента и провести досрочные выборы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Shigeru Ishiba elected as Prime Minister of Japan
Версия на азербайджанском языке Siqeru İsiba Yaponiyanın Baş naziri seçilib

Экслюзивные новости

Ник Бейкер: Великобритания поддерживает приоритеты председательством Азербайджана по COP29 - ИНТЕРВЬЮ
ФотоНик Бейкер: Великобритания поддерживает приоритеты председательством Азербайджана по COP29 - ИНТЕРВЬЮ
30 сентября 2024 г. 13:59
Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
25 сентября 2024 г. 14:19
Директор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
ФотоДиректор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
25 сентября 2024 г. 13:31
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
24 сентября 2024 г. 15:04
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
24 сентября 2024 г. 11:29
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
24 сентября 2024 г. 10:30
Азербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
ФотоАзербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
23 сентября 2024 г. 14:16
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
21 сентября 2024 г. 18:59
Глава Татарстана: Нас искренне восхищает успех Азербайджана во всех сферах
Глава Татарстана: Нас искренне восхищает успех Азербайджана во всех сферах
21 сентября 2024 г. 16:03
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
17 сентября 2024 г. 19:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi