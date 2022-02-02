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Швейцария частично снимет ограничения, введенные из-за COVID-19

Швейцария частично снимет ограничения, введенные из-за COVID-19 Швейцария считает, что COVID-19 становится эндемичным заболеванием, и с 3 февраля снимает часть ограничений.
Другие страны
2 февраля 2022 г. 18:40
Швейцария частично снимет ограничения, введенные из-за COVID-19

Швейцария считает, что COVID-19 становится эндемичным заболеванием, и с 3 февраля снимает часть ограничений.

Как передает Report, об этом говорится в решении Федерального совета, опубликованном в среду, по итогам заседания правительства.

"Появляется все больше признаков того, что кризис заканчивается и начинается эндемическая фаза", - говорится в заявлении.

В ходе заседания 2 февраля власти приняли решение с 3 февраля отменить обязательный карантин для тех, кто напрямую контактировал с заболевшим COVID-19, а также обязательство работать из дома. В то же время остается в силе необходимость уходить на самоизоляцию для тех, у кого обнаружен коронавирус.

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