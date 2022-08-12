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Швеция допускает производство оружия для Украины

Швеция допускает производство оружия для Украины Министр обороны Швеции допустил производство оружия для нужд Украины.
Другие страны
12 августа 2022 г. 04:37
Швеция допускает производство оружия для Украины

Министр обороны Швеции допустил производство оружия для нужд Украины.

Как передает Report со ссылкой на svt.se, во время встречи министров обороны на конференции в Копенгагене, было определено три основных направления долгосрочной поддержки. Швеция, которая предоставила 120 инструкторов для обучения украинских военных, может производить оружие для Украины.

"Этого я не исключаю, но пока рано говорить. Мы положительно участвуем во всех трех измерениях", - заявил Питер Хультквист.

По его словам, Словакия, Польша и Чехия уже сообщили, что могут помочь с производством оружия.

"Речь идет об использовании производственных линий в разных странах для производства оружия, которое можно напрямую поставлять в Украину", - подчеркнул Петер Хультквист.

Напомним, что конференция в Копенгагене собрала 1,5 млрд евро на военную помощь Украине.

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