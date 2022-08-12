Швеция допускает производство оружия для Украины

Министр обороны Швеции допустил производство оружия для нужд Украины.

Министр обороны Швеции допустил производство оружия для нужд Украины.

Как передает Report со ссылкой на svt.se, во время встречи министров обороны на конференции в Копенгагене, было определено три основных направления долгосрочной поддержки. Швеция, которая предоставила 120 инструкторов для обучения украинских военных, может производить оружие для Украины.

"Этого я не исключаю, но пока рано говорить. Мы положительно участвуем во всех трех измерениях", - заявил Питер Хультквист.

По его словам, Словакия, Польша и Чехия уже сообщили, что могут помочь с производством оружия.

"Речь идет об использовании производственных линий в разных странах для производства оружия, которое можно напрямую поставлять в Украину", - подчеркнул Петер Хультквист.

Напомним, что конференция в Копенгагене собрала 1,5 млрд евро на военную помощь Украине.