Швеция допускает производство оружия для Украины

Министр обороны Швеции допустил производство оружия для нужд Украины.
Как передает Report со ссылкой на svt.se, во время встречи министров обороны на конференции в Копенгагене, было определено три основных направления долгосрочной поддержки. Швеция, которая предоставила 120 инструкторов для обучения украинских военных, может производить оружие для Украины.
"Этого я не исключаю, но пока рано говорить. Мы положительно участвуем во всех трех измерениях", - заявил Питер Хультквист.
По его словам, Словакия, Польша и Чехия уже сообщили, что могут помочь с производством оружия.
"Речь идет об использовании производственных линий в разных странах для производства оружия, которое можно напрямую поставлять в Украину", - подчеркнул Петер Хультквист.
Напомним, что конференция в Копенгагене собрала 1,5 млрд евро на военную помощь Украине.