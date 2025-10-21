Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    Швеция через Всемирный банк выделяет на поддержку Украины 35 млн евро

    Другие страны
    • 21 октября, 2025
    • 16:30
    Швеция через Всемирный банк выделяет на поддержку Украины 35 млн евро

    Швеция выделяет 35 млн евро через Всемирный банк для помощи Украине с приближением зимы.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Швеции.

    "Швеция поддерживает Украину через Всемирный банк и накануне зимнего периода увеличивает свою поддержку Трастовому фонду Всемирного банка для оказания помощи, восстановления, реконструкции и реформ в Украине (URTF) на 385 млн шведских крон, что эквивалентно 35 млн евро", - сказано в сообщении.

    В нем также отмечается, что этот фонд позволяет удовлетворить самые насущные потребности и укрепить устойчивость Украины и способствовать ее долгосрочному восстановлению.

    Всемирный банк Украина зимний период Швеция

    Последние новости

    16:52

    Президенты Азербайджана и Казахстана посетили Международный центр ИИ Alem.ai

    Внешняя политика
    16:52

    В Эфиопии 14 человек погибли в результате крушения поезда

    Другие страны
    16:40

    Кобахидзе назвал правильным решение Германии отозвать посла в Тбилиси

    В регионе
    16:39
    Фото

    АПБА предупредило о риске распространения инфекций на региональных рынках

    Здоровье
    16:34

    Суд удовлетворил ходатайство Рубена Варданяна об отказе от адвоката

    Происшествия
    16:30
    Фото

    Состоялся обмен азербайджано-казахстанскими документами - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    16:30

    Швеция через Всемирный банк выделяет на поддержку Украины 35 млн евро

    Другие страны
    16:29

    АЖД запускает дополнительные рейсы по маршруту Баку-Габала

    Инфраструктура
    16:22

    Финляндия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в возобновляемой энергетике

    Энергетика
    Лента новостей