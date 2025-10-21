Швеция через Всемирный банк выделяет на поддержку Украины 35 млн евро

Швеция выделяет 35 млн евро через Всемирный банк для помощи Украине с приближением зимы.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Швеции.

"Швеция поддерживает Украину через Всемирный банк и накануне зимнего периода увеличивает свою поддержку Трастовому фонду Всемирного банка для оказания помощи, восстановления, реконструкции и реформ в Украине (URTF) на 385 млн шведских крон, что эквивалентно 35 млн евро", - сказано в сообщении.

В нем также отмечается, что этот фонд позволяет удовлетворить самые насущные потребности и укрепить устойчивость Украины и способствовать ее долгосрочному восстановлению.