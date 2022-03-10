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Швеция планирует увеличить военные расходы

Швеция планирует увеличить военные расходы Правительство Швеции хочет увеличить военные расходы до 2% ВВП.
Другие страны
10 марта 2022 г. 12:24
Швеция планирует увеличить военные расходы

Правительство Швеции хочет увеличить военные расходы до 2% ВВП.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявила премьер-министр Магдалена Андерссон

Отмечается, что такое решение вызвано военными действиями России в Украине.

"Сегодня мы представляем новую инициативу с четким посланием шведскому народу и окружающему миру. Обороноспособность Швеции должна быть значительно усилена", - заявил Андерссон на пресс-конференции.

После окончания холодной войны доля расходов Швеции на оборону в валовом внутреннем продукте сократилась с 3% в начале 1980-х годов примерно до 1% в последние годы.

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