​Штайнмайер: Передача Савченко даст позитивный импульс минскому процессу

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ В Берлине надеются, что освобождение осужденной в РФ гражданки Украины Надежды Савченко будет способствовать укреплению доверия между Киевом и Москвой, а также даст позитивный импульс минскому процессу.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в Берлине глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

"Я надеюсь, что успешный обмен сегодня будет способствовать укреплению доверия между Украиной и Россией и таким образом может дать минскому процессу позитивный импульс", - сказал министр.