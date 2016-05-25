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    ​Штайнмайер: Передача Савченко даст позитивный импульс минскому процессу

    Я надеюсь, что успешный обмен сегодня будет способствовать укреплению доверия между Украиной и Россией

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ В Берлине надеются, что освобождение осужденной в РФ гражданки Украины Надежды Савченко будет способствовать укреплению доверия между Киевом и Москвой, а также даст позитивный импульс минскому процессу.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в Берлине глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

    "Я надеюсь, что успешный обмен сегодня будет способствовать укреплению доверия между Украиной и Россией и таким образом может дать минскому процессу позитивный импульс", - сказал министр.

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