Шотландия попросит Лондон о втором референдуме о независимости

Правительство Шотландии сегодня направит Лондону официальный запрос о решении национальным парламентом вопроса о проведении референдума о независимости региона. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила первый министр и лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен.

Ранее Стерджен неоднократно говорила, что считает вопрос о референдуме решенным и что власти региона подадут запрос о его проведении до конца года. Провести референдум в Шотландии планируют в 2020 году.

В 2014 году Шотландия проголосовала на референдуме за сохранение региона в составе Соединенного Королевства. Однако в 2016 году прошел референдум о членстве в ЕС, на котором Великобритания в целом проголосовала за выход из Евросоюза, а Шотландия – против.