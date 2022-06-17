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Шольц: Захват Украины - это иллюзия, и я сказал об этом Путину

Шольц: Захват Украины - это иллюзия, и я сказал об этом Путину Германия отвергает "мир под диктовку" на условиях, навязанных Москвой в одностороннем порядке.
Другие страны
17 июня 2022 г. 04:49
Шольц: Захват Украины - это иллюзия, и я сказал об этом Путину

Германия отвергает "мир под диктовку" на условиях, навязанных Москвой в одностороннем порядке.

Как передает Report со ссылкой на телеканал ARD, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц по итогам поездки в Киев.

Он назвал "иллюзией Путина" ожидания Кремля, что России удастся захватить часть территории Украины, а затем дождаться перемен с течением времени.

Необходимо добиться, чтобы Россия отказалась от плана "захватить часть Украины с помощью жестокого насилия" и от своей "империалистической концепции изменения границ стран", отметил Шольц.

Телеведущая указала, что президент Франции Эмманюэль Макрон в своей речи во время визита в Киев говорил о поддержке Киева вплоть до победы Украины, в то время как Шольц заявил о "невозможности навязанного Россией мира". Канцлер в ответ назвал возможность такого мира "иллюзией Путина", который считает, что "сможет захватить земли и дождаться, когда времена поменяются".

"Это иллюзия, и я Путину это говорил. К примеру, санкции в отношении России будут действовать до тех пор, пока страна не достигнет справедливого соглашения с Украиной. Это условия мира будут решать жители, парламент, президент Украины", - сказал канцлер ФРГ.

Напомним, Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис 16 июня впервые с начала войны посетили Киев.

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Версия на азербайджанском языке Şolts: "Ukraynanın ələ keçirilməsi illüziyadır və mən bunu Putinə dedim"

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