Шольц: Санкции против РФ не будут отменены после прекращения военных действий в Украине

Санкции Запада в отношении России не будут отменены сразу после прекращения вооруженного конфликта в Украине, для этого необходимы нормализация ситуации и соглашение Москвы с Киевом, обеспечивающее суверенитет страны.

Санкции Запада в отношении России не будут отменены сразу после прекращения вооруженного конфликта в Украине, для этого необходимы нормализация ситуации и соглашение Москвы с Киевом, обеспечивающее суверенитет страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такую позицию изложил в пятницу канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции в Белграде с президентом Сербии Александаром Вучичем.

"Санкции, которые мы ввели, - а сейчас это шестой пакет рестрикций, - и санкции всех других стран - это не то, что закончится, когда завершится война. Обязательное условие - изменение ситуации, улучшение обстановки, понимание Россией того, что она не может диктовать условия мира Украине, а должна вести диалог с Украиной и договориться о соглашении, которым будут гарантированы территориальная целостность и суверенитет Украины", - сказал Шольц.