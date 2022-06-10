О нас

Шольц: Санкции против РФ не будут отменены после прекращения военных действий в Украине

Шольц: Санкции против РФ не будут отменены после прекращения военных действий в Украине Санкции Запада в отношении России не будут отменены сразу после прекращения вооруженного конфликта в Украине, для этого необходимы нормализация ситуации и соглашение Москвы с Киевом, обеспечивающее суверенитет страны.
Другие страны
10 июня 2022 г. 20:58
Шольц: Санкции против РФ не будут отменены после прекращения военных действий в Украине

Санкции Запада в отношении России не будут отменены сразу после прекращения вооруженного конфликта в Украине, для этого необходимы нормализация ситуации и соглашение Москвы с Киевом, обеспечивающее суверенитет страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такую позицию изложил в пятницу канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции в Белграде с президентом Сербии Александаром Вучичем.

"Санкции, которые мы ввели, - а сейчас это шестой пакет рестрикций, - и санкции всех других стран - это не то, что закончится, когда завершится война. Обязательное условие - изменение ситуации, улучшение обстановки, понимание Россией того, что она не может диктовать условия мира Украине, а должна вести диалог с Украиной и договориться о соглашении, которым будут гарантированы территориальная целостность и суверенитет Украины", - сказал Шольц.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Şolts: "Rusiyaya qarşı sanksiyalar hərbi əməliyyatlar dayandırıldıqdan sonra ləğv edilməyəcək"

Другие новости из категории

Глава МИД Италии предупредил о тысячах мигрантов в Европе из-за продовольственного кризиса
Глава МИД Италии предупредил о тысячах мигрантов в Европе из-за продовольственного кризиса
10 июня 2022 г. 20:12
Минобороны Великобритании: Украина способна вытеснить Россию с Донбасса
Минобороны Великобритании: Украина способна вытеснить Россию с Донбасса
10 июня 2022 г. 17:44
Еврокомиссар: Инициатива Открытые Балканы ускорит вступление балканских стран в ЕС
Еврокомиссар: Инициатива "Открытые Балканы" ускорит вступление балканских стран в ЕС
10 июня 2022 г. 17:25
Генсек НАТО совершит визиты в Финляндию и Швецию
Генсек НАТО совершит визиты в Финляндию и Швецию
10 июня 2022 г. 16:46
Глава Еврокомиссии: Война в Украине должна закончиться
Глава Еврокомиссии: Война в Украине должна закончиться
10 июня 2022 г. 14:59
Макрон на следующей неделе может посетить Киев
Макрон на следующей неделе может посетить Киев
10 июня 2022 г. 14:15
В Нью-Дели прошла акция протеста из-за скандальных высказываний о пророке Мухаммеде
В Нью-Дели прошла акция протеста из-за скандальных высказываний о пророке Мухаммеде
10 июня 2022 г. 14:11
В Малайзии планируют отменить смертную казнь
В Малайзии планируют отменить смертную казнь
10 июня 2022 г. 13:28
В ФРГ одобрили формирование фонда объемом 100 млрд евро для укрепления армии
В ФРГ одобрили формирование фонда объемом 100 млрд евро для укрепления армии
10 июня 2022 г. 12:13
Два человека упали в чан с расплавленным шоколадом на фабрике Mars в США
Два человека упали в чан с расплавленным шоколадом на фабрике Mars в США
10 июня 2022 г. 11:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi