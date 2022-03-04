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Шольц призвал Россию остановить операцию в Украине

Шольц призвал Россию остановить операцию в Украине Канцлер Германии Олаф Шольц провел в пятницу телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого выразил крайнюю обеспокоенность ситуацией в Украине.
Другие страны
4 марта 2022 г. 19:38
Шольц призвал Россию остановить операцию в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц провел в пятницу телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого выразил крайнюю обеспокоенность ситуацией в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Канцлер призвал российское руководство немедленно остановить все боевые действия и обеспечить доступ гуманитарной помощи в районы боев.

Президент Путин проинформировал канцлера о том, что Россия и Украина планируют провести третий раунд переговоров в конце этой недели.

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