Шольц призвал Россию остановить операцию в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц провел в пятницу телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого выразил крайнюю обеспокоенность ситуацией в Украине.

Канцлер Германии Олаф Шольц провел в пятницу телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого выразил крайнюю обеспокоенность ситуацией в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Канцлер призвал российское руководство немедленно остановить все боевые действия и обеспечить доступ гуманитарной помощи в районы боев.

Президент Путин проинформировал канцлера о том, что Россия и Украина планируют провести третий раунд переговоров в конце этой недели.