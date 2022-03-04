Шольц призвал Россию остановить операцию в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц провел в пятницу телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого выразил крайнюю обеспокоенность ситуацией в Украине.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
Канцлер призвал российское руководство немедленно остановить все боевые действия и обеспечить доступ гуманитарной помощи в районы боев.
Президент Путин проинформировал канцлера о том, что Россия и Украина планируют провести третий раунд переговоров в конце этой недели.