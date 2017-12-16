Шестнадцать боевиков были убиты в Афганистане

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Шестнадцать боевиков "Талибана" и "Исламского государства" (ИГ) были убиты в двух провинциях на востоке Афганистана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Синхуа.

Два боевика ИГ предположительно из Таджикистана были убиты после того, как беспилотный летательный аппарат сил коалиции НАТО нанес удар по территории провинции Нангархар около полудня в субботу.

Кроме того, четыре представителя "Талибанd" были убиты, а восемь боевиков, включая местного командира талибов, были арестованы после того, как спецназ Афганистана совершил операцию в соседнем районе Ходжани.

Задержанные боевики были доставлены в военный лагерь для допроса.

В соседней провинции Кунар афганская армия убила 10 боевиков "Талибана" и задержала еще троих после того, как солдаты в пятницу вечером атаковали талибов в районе Гази-Абад.