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Шефчович: США возьмут €100 млрд пошлин с товаров ЕС в 2025 году

Шефчович: США возьмут €100 млрд пошлин с товаров ЕС в 2025 году США могут собрать в нынешнем году €100 млрд пошлин с товаров ЕС против €7 млрд, полученных в 2024 году.
Другие страны
6 мая 2025 г. 14:19
Шефчович: США возьмут €100 млрд пошлин с товаров ЕС в 2025 году

США могут собрать в нынешнем году €100 млрд пошлин с товаров ЕС против €7 млрд, полученных в 2024 году.

Как передает Report, об этом в ходе выступления на сессии Европарламента заявил еврокомиссар по торговой политике и экономической безопасности Марош Шефчович.

"В плане сбора пошлин это будет гигантская сумма. В 2024 году США собрали с товаров ЕС €7 млрд в виде пошлин и тарифов. Прогноз Еврокомиссии показывает, что в 2025 году эта цифра может возрасти до €100 млрд, если пошлины будут введены по итогам всех проводимых сейчас в США антидемпинговых расследований. Это неприемлемо", - сказал он.

Он подчеркнул, что сегодня Вашингтон уже обложил 70% экспорта ЕС пошлинами в размере от 10% до 25% и готовится довести объем облагаемого экспорта до 97%.

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