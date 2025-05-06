Шефчович: США возьмут €100 млрд пошлин с товаров ЕС в 2025 году

США могут собрать в нынешнем году €100 млрд пошлин с товаров ЕС против €7 млрд, полученных в 2024 году.

США могут собрать в нынешнем году €100 млрд пошлин с товаров ЕС против €7 млрд, полученных в 2024 году.

Как передает Report, об этом в ходе выступления на сессии Европарламента заявил еврокомиссар по торговой политике и экономической безопасности Марош Шефчович.

"В плане сбора пошлин это будет гигантская сумма. В 2024 году США собрали с товаров ЕС €7 млрд в виде пошлин и тарифов. Прогноз Еврокомиссии показывает, что в 2025 году эта цифра может возрасти до €100 млрд, если пошлины будут введены по итогам всех проводимых сейчас в США антидемпинговых расследований. Это неприемлемо", - сказал он.

Он подчеркнул, что сегодня Вашингтон уже обложил 70% экспорта ЕС пошлинами в размере от 10% до 25% и готовится довести объем облагаемого экспорта до 97%.