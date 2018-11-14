Сеул и Пхеньян обсудят сотрудничество в области гражданской авиации

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Республика Корея и КНДР проведут 16 ноября переговоры по сотрудничеству в области гражданской авиации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду южнокорейское министерство объединения.

"Встреча пройдет в пятницу в межкорейском офисе связи в городе Кэсон", - отмечает ведомство. Южнокорейскую делегацию будет возглавлять заместитель министра транспорта Сон Мён Су, а северокорейскую - заместитель директора Государственной администрации гражданской авиации Ри Ён Сон.

По данным минтранса, в ходе переговоров стороны обсудят "вопросы, представляющие взаимный интерес". "В настоящее время межкорейское сотрудничество развивается в ограниченных санкциями условиях. В ходе дискуссии предстоит установить, какого рода взаимодействие возможно в сфере авиатранспорта", - сообщил журналистам на брифинге представитель южнокорейского ведомства.

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