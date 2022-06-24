Сенаторы США приняли инициативу об ужесточении контроля над огнестрельным оружием

Сенат Конгресса США в четверг вечером одобрил законопроект об ужесточении контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране.

Сенат Конгресса США в четверг вечером одобрил законопроект об ужесточении контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция заседания велась на сайте верхней палаты американского законодательного органа.

Инициативу поддержали 65 сенаторов (15 республиканцев, остальные демократы), против выступили 33 республиканца. Как ожидается, документ уже в пятницу может одобрить Палата представителей Конгресса, после чего его подпишет президент США Джо Байден.

Газета Politico назвала данный законопроект "самым существенным откликом Конгресса за последние примерно 30 лет" на массовые случаи стрельбы со смертельными исходами в стране. Ранее на этой неделе сенаторы из обеих партий завершили консультации, которые продлились около месяца, и смогли согласовать детали данной инициативы.

Законопроект предусматривает выделение штатам грантов на временное изъятие огнестрельного оружия у лиц, которые, по мнению властей, представляют угрозу для себя и окружающих. Кроме того он запрещает лицам, осужденным в совершении преступлений, связанных с бытовым насилием, приобретать огнестрельное оружие в течение как минимум пяти лет. Согласно этому положению, данное право будет восстановлено, если гражданин не совершит никаких насильственных действий по истечении данного срока.

Инициатива также требует, чтобы ФБР связывалось с властями штата и местными правоохранительными органами для более строгой проверки личных данных покупателей огнестрельного оружия младше 21 года и сведений об их прошлом. При этом данное положение утратит силу через 10 лет в случае принятия законопроекта. В тексте документа прописано, что приобретение огнестрельного оружия от имени лица, которому это запрещено, будет считаться федеральным преступлением, а также уточняются требования к регистрации пунктов продажи огнестрельного оружия. Законодатели выделяют около 15 млрд долларов на обеспечение безопасности учебных заведений и лечение психических заболеваний.

Национальная стрелковая ассоциация США, которая поддерживает Республиканскую партию, выступила резко против данной инициативы.