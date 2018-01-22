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    Сенат США назначил новое время голосования по временному бюджету

    © Joshua Roberts/Reuters

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Американский сенат принял решение о переносе голосования по временному трехнедельному бюджету на полдень 22 января (21:00 по бакинскому времени) , сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

    "Мы еще не нашли пути вперед", — сказал лидер демократов Чак Шумер.

    Федеральные ведомства США прекратили работу из-за отсутствия финансирования впервые с 2013 года.

    В Белом доме заявили, что в случившемся виноваты законодатели от Демократической партии. Демократы же возложили ответственность за случившееся на президента Дональда Трампа.

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