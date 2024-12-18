Сенат Конгресса США одобрил оборонный бюджет в $895 млрд

Сенат Конгресса США одобрил согласованный проект оборонного бюджета страны на 2025 финансовый год (начался 1 октября) в размере 895 млрд долларов.

Сенат Конгресса США одобрил согласованный проект оборонного бюджета страны на 2025 финансовый год (начался 1 октября) в размере 895 млрд долларов.

Как передает Report, об этом сообщает издание The Hill.

Уточняется, что "за" проект высказались 85 сенаторов, "против" - 14. Для его одобрения требовалось не менее 60 голосов.

На прошлой неделе бюджет 281 голосами против 140 также приняли в Палате представителей. Тем самым Конгресс теперь одобрил его, и он поступает на подпись к президенту США Джо Байдену.

По данным издания, бюджет предусматривает выделение средств на усиление присутствия военных США в Индо-Тихоокеанском регионе, на производство новых сухопутной техники и самолетов, строительство кораблей, а также на повышение зарплаты для всех служащих ВС США.