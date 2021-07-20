В Гаити сформируют новое правительство

Новое правительство Гаити во главе с премьер-министром Ариэлем Анри, которого президент Жовенель Моиз назначил главой кабмина за два дня до своей смерти, будет сформировано 20 июля.
Как передает Report, об этом сообщило
"В течение последних дней исполняющий обязанности премьера Клод Жозеф и Ариэль Анри увеличили число рабочих встреч, которые приведут к формированию инклюзивного правительства с Ариэлем Анри в качестве премьер-министра и Клодом Жозефом на посту министра иностранных дел", - указал источник агентства. По его словам, миссия нового правительства будет заключаться в "скорейшей организации всеобщих выборов".
В ранее опубликованном интервью газете The Washington Post Жозеф заявил о готовности уйти в отставку с поста временного главы правительства. По его словам, решение об уходе было принято "на благо страны" по результатам переговоров с Анри.
После убийства президента Жозеф взял в свои руки управление страной. Назначенный Моизом на пост премьера Анри заявил, что именно он должен управлять республикой до новых выборов, отметив, что не считает нынешнее правительство полноценным. Президентские и парламентские выборы в Гаити назначены на 26 сентября, второй тур выборов президента в случае необходимости пройдет 21 ноября.
Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля. Первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в больницу. Совет министров ввел военное положение в республике на 15 дней.