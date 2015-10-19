​Счастливчик канадец выиграл в лотерею 49,5 млн. долларов

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Неизвестный счастливчик из Канады в одночасье стал богаче на 49,5 млн. долларов, став победителем популярной в стране лотереи "6 из 49".

Как передает Report, об этом журналистам вчера сообщили представители ассоциации Atlantic Lottery, которая проводит около десятка подобных розыгрышей в Канаде.

Согласно полученным от организаторов лотереи данным, победитель угадал все шесть выигрышных номеров, а именно: 4, 5, 6, 22, 29 , 30.

Этот выигрыш стал крупнейшим джек-потом в истории страны.